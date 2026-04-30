Украинское руководство не заинтересовано в скором завершении конфликта. Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился глава ДНР Денис Пушилин.

«Зеленский сделает всё возможное и невозможное, чтобы затягивать этот конфликт», — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин высказал мнение о возможном политическом будущем Владимира Зеленского после завершения конфликта. Экс-комик может столкнуться с серьёзными последствиями внутри страны по окончании боевых действий. Зеленский якобы осознаёт потенциальные риски и возможное давление, которое может последовать после окончания противостояния.