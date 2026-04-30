30 апреля, 07:24

Сход селя стал причиной обрушения на руднике в Магаданской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Обрушение горной массы на угольном разрезе в Магаданской области спровоцировал сход селя. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович.

«В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение», — объяснил он

Согласно его данным, под завалами, предположительно, могут находиться восемь человек. По словам руководителя предприятия, среди возможных пострадавших числятся как коренные жители Колымы, так и те, кто приехал работать в регион из иных субъектов Российской Федерации.

По словам Нестеровича, на аварийном участке уже развёрнут и работает оперативный штаб, где профильные специалисты изучают записи с камер и анализируют складывающуюся ситуацию. К месту обрушения постепенно подтягивается крупногабаритная техника, а из посёлка Сусуман уже выехали бригады спасателей.

Найдены тела всех шести погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии
Найдены тела всех шести погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии

Напомним, в Магаданской области произошла серьёзная авария на угольном разрезе в Сусуманском городском округе. После обрушения горной породы связь с несколькими рабочими была потеряна. В экстренных службах подтвердили факт происшествия, а представители МЧС сообщили, что под завалами могут находиться до восьми человек. На место уже выдвинулись спасатели, пожарные, горноспасатели и медики, а для усиления группировки готовится вертолёт Ми-8. Сейчас специалисты ведут расчистку завалов, пытаясь как можно быстрее установить местонахождение людей и деблокировать их.

Вероника Бакумченко
