Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 05:50

В Магаданской области обрушился рудник, под завалами находятся люди

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Neil Lockhart

В Магаданской области произошла серьезная авария на угольном разрезе. В Сусуманском городском округе случилось обрушение горной породы, после чего связь с частью рабочих была потеряна.

В экстренных службах подтвердили инцидент.

«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский. По предварительной информации, под завалами могут находиться до 8 человек», — заявили представители МЧС.

На место происшествия оперативно выдвинулись спасательные отряды. В состав группы вошли пожарные подразделения, профессиональные горноспасатели и медицинские бригады.

Для усиления поисковой операции к вылету готовится вертолёт Ми-8. Авиация ведомства позволит быстрее доставить дополнительные силы в труднодоступный район.

Сейчас на объекте ведутся работы по расчистке завалов. Специалисты пытаются установить точное местоположение людей и деблокировать их в кратчайшие сроки.

Смертельный приказ: В Бурятии задержали директора рудника после гибели рабочих

Аналогичное ЧП произошло накануне в Бурятии на территории рудника «Ирокинда». В момент происшествия группа занималась расчисткой технологической дороги, когда поток снега внезапно накрыл людей. В результате трагедии погибли шесть человек, их тела уже найдены.

