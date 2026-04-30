Смертельный приказ: В Бурятии задержали директора рудника после гибели рабочих

Следователи в Бурятии задержали руководителя предприятия «Ирокинда» в рамках расследования уголовного дела о гибели работников. Трагедия произошла в результате схода лавин на промышленной площадке.

Как сообщили в СК России, фигурант подозревается в нарушении правил безопасности при проведении работ. По версии следствия, именно он «дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавины».

Первый инцидент случился 24 апреля, когда снежные массы накрыли территорию предприятия, травмировав двоих человек. Несмотря на сохраняющуюся опасность, спустя четыре дня директор направил девять сотрудников расчищать площадку. В этот момент сошла вторая лавина.

Трое рабочих спаслись, но шестеро человек оказались погребены под снегом. Их тела были обнаружены и извлечены в ходе поисково-спасательных мероприятий.

Сейчас правоохранители решают вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения для задержанного. Расследование уголовного дела по факту нарушения правил безопасности продолжается.

Ранее сообщалось, что семьям работников, погибших при сходе лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии, выплатят компенсации. Размер выплат составит не менее годового дохода каждого сотрудника.