Семьи погибших на руднике в Бурятии получат не менее 1 млн рублей

Семьям работников, погибших при сходе лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии, выплатят компенсации. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. По его словам, работодатель гарантировал поддержку родственникам погибших. Размер выплат составит не менее годового дохода каждого сотрудника.

«Выплаты семьям будут — не менее годового оклада каждого погибшего. Это составит не менее 1 миллиона рублей на семью», — отметил Цыденов.

Также он подчеркнул, что с каждой семьёй проведут индивидуальную работу, чтобы учесть все обстоятельства и оказать необходимую помощь. Ситуация находится на контроле властей.