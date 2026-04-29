Семьи погибших на руднике в Бурятии получат не менее 1 млн рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikitin Victor
Семьям работников, погибших при сходе лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии, выплатят компенсации. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. По его словам, работодатель гарантировал поддержку родственникам погибших. Размер выплат составит не менее годового дохода каждого сотрудника.
«Выплаты семьям будут — не менее годового оклада каждого погибшего. Это составит не менее 1 миллиона рублей на семью», — отметил Цыденов.
Также он подчеркнул, что с каждой семьёй проведут индивидуальную работу, чтобы учесть все обстоятельства и оказать необходимую помощь. Ситуация находится на контроле властей.
Напомним, что ЧП произошло на территории рудника «Ирокинда». В момент происшествия группа занималась расчисткой технологической дороги, когда поток снега внезапно накрыл людей. В результате трагедии погибли шесть человек, их тела уже найдены.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.