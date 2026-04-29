Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 15:41

Семьи погибших на руднике в Бурятии получат не менее 1 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikitin Victor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikitin Victor

Семьям работников, погибших при сходе лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии, выплатят компенсации. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. По его словам, работодатель гарантировал поддержку родственникам погибших. Размер выплат составит не менее годового дохода каждого сотрудника.

«Выплаты семьям будут — не менее годового оклада каждого погибшего. Это составит не менее 1 миллиона рублей на семью», — отметил Цыденов.

Также он подчеркнул, что с каждой семьёй проведут индивидуальную работу, чтобы учесть все обстоятельства и оказать необходимую помощь. Ситуация находится на контроле властей.

Десятки человек ищут пропавшего под лавиной туриста в горах Бурятии

Напомним, что ЧП произошло на территории рудника «Ирокинда». В момент происшествия группа занималась расчисткой технологической дороги, когда поток снега внезапно накрыл людей. В результате трагедии погибли шесть человек, их тела уже найдены.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar