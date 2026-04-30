Пентагон подтвердил выделение Украине помощи на $400 млн

Финансирование в размере 400 миллионов долларов для Украины официально подтверждено Пентагоном. Средства были одобрены Конгрессом США, несмотря на критику со стороны части республиканцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Подробности решения озвучил министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в комитете по вооружённым силам Палаты представителей. Речь идёт о средствах, которые, по его словам, предназначались для укрепления оборонных возможностей европейских стран. Конкретные направления расходования бюджета он при этом не уточнил, ограничившись общими формулировками.

Дополнительные разъяснения на слушаниях дал исполняющий обязанности финансового директора Пентагона Джулс Херст. Чиновник сообщил, что на данный момент средства ещё не закреплены контрактами и фактически находятся на стадии планирования. Дальнейшее использование финансирования будет зависеть от того, какое вооружение Украина решит приобрести в рамках одобренного пакета помощи.

Ранее сотрудник Пентагона Эндрю Хагг был временно отстранён от исполнения обязанностей после появления видеозаписи с его участием. Поводом стала скрытая съёмка, сделанная во время разговора чиновника с журналисткой под прикрытием. На записи Хагг утверждает, что проблемы с хищениями американской помощи Украине, по его словам, фиксировались ещё в период президентства Барака Обамы.