Владимир Зеленский заявил, что три страны присоединились к инициативе НАТО PURL по закупкам оружия для киевского режима. Это произошло во время саммита Евросоюза на Кипре, передаёт «Интерфакс Украина».

«Мы договорились, что это будет непубличная информация... три страны присоединились к программе PURL во время саммита на Кипре на общую сумму около €350–400 млн», — сказал украинский лидер.

По его словам, выделенные средства пойдут на закупку вооружений для оперативного закрытия приоритетных нужд украинской армии.

Напомним, ранее Евросоюз в концет концов одобрил киевскому режиму кредит в 90 миллиардов евро. В Брюсселе рассчитывают, что кредит Киеву вернёт Москва, а не украинские налогоплательщики. Однако, как пишет WSJ, сумма может иссякнуть уже в 2027 году (а не в 2028-м), так как Украине нужно дополнительно 19 млрд евро на бюджетные нужды в следующем году.