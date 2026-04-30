30 апреля, 07:45

СК завёл дело после обрушения породы на угольном разрезе в Магаданской области

Обложка © Life.ru

Следователи СК России инициировали уголовное производство по факту нарушения требований безопасности при обрушении горной породы в угольном разрезе, расположенном в Магаданской области. Об этом рассказали официальные представители ведомства в своём телеграм-канале.

«...по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — уточнили в СК.

В СК также уточнили, что на место происшествия выехала оперативная группа, включающая руководителей управления, следователей и криминалистов, и сейчас проводится комплекс необходимых процессуальных действий для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Сход селя стал причиной обрушения на руднике в Магаданской области
Напомним, в Магаданской области на угольном разрезе в Сусуманском городском округе случилось серьёзное обрушение горной породы, после чего связь с несколькими рабочими пропала. В экстренных службах подтвердили ЧП, а представители МЧС допустили, что под завалами оказались до восьми человек.

Вероника Бакумченко
