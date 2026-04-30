Во время вчерашнего разговора президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп направили «чёткий сигнал» главе украинского режима Владимиру Зеленскому и международному сообществу. Об этом пишет издание AntiDiplomatico.

«Оба лидера раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта», — говорится в материале.

Отдельно в материале упоминается российская инициатива о временном прекращении огня на 9 Мая. Это решение последовало после пасхального перемирия и может рассматриваться как шаг к снижению напряжённости. Сообщается, что Дональд Трамп поддержал эту идею, отметив символическое значение даты, связанной с общей победой над нацизмом.

Также подчёркивается, что стороны затронули тему экономического взаимодействия, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Подобные контакты свидетельствуют о продолжающемся диалоге между Москвой и Вашингтоном, который может влиять на баланс сил в ближайшей перспективе.

Ранее Трамп положительно оценил недавний телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, беседа прошла в конструктивном ключе и затронула сразу несколько международных тем, включая ситуацию вокруг Ирана и украинский конфликт.