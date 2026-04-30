30 апреля, 01:57

Слуцкий оценил значение телефонного разговора Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он назвал его серьёзным сигналом для мирового сообщества и шагом к нормализации диалога. Об этом депутат заявил в беседе с газетой «Известия».

«Россия вполне может стать эффективным посредником в разрешении ближневосточного кризиса», — резюмировал Слуцкий.

По словам чиновника, ключевой вопрос — украинское урегулирование — остаётся приоритетом, несмотря на ситуацию в зоне Персидского залива. Парламентарий подчеркнул, что лидеры РФ и США высказали схожие оценки действий киевского режима, который затягивает конфликт.

Трамп получил достоверную информацию с линии боевого соприкосновения: российские войска удерживают инициативу. Путин подтвердил, что цели СВО будут достигнуты, и проинформировал о перемирии на период празднования Дня Победы. Также российский лидер донёс позицию по Ирану, указав на опасность возобновления горячей фазы конфликта.

Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень хорошим

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре дали «схожие оценки» Владимиру Зеленскому. Оба лидера считают, что украинское руководство при поддержке Европы ведёт линию на затягивание конфликта. Также Путин в разговоре с Трампом поздравил его супругу Меланию с прошедшим днём рождения, ей исполнилось 56 лет.

Виталий Приходько
