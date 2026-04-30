В России назвали необоснованными подозрения о запуске дронов ВСУ из Казахстана

Запускать ударные беспилотники через территорию Казахстана киевскому режиму не имеет смысла — это технически сложнее и подозрительнее, чем атаковать с собственной территории. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Эксперт отметил, что Астана занимает дружественную позицию по отношению к Москве, а любые подозрения в использовании республики для запуска дронов ничем не обоснованы. Полетаев добавил, что ранее в Казахстане фиксировались падения беспилотников, однако это были единичные, частные случаи.

Напомним, в десяти километрах от российско-казахстанской границы зафиксировано падение украинского дрона — инцидент совпал по времени с массированным налётом врага на Урал. Мнения по поводу использования территории Казахстана в этой операции разные: военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов считает, что противник вполне может использовать небо соседней республики для ударов вглубь России. Он предполагает, что БПЛА в разобранном виде доставляются окружными путями через третьи страны, собираются на месте и запускаются оттуда.