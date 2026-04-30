Бероева раскритиковали за речь о новой возлюбленной на премьере фильма «Кукла»

Актёр Егор Бероев оказался в центре обсуждений после выступления на премьере фильма «Кукла», где он публично обратился к своей новой возлюбленной Анне Панкратовой. Со сцены Бероев поблагодарил актрису за поддержку во время съёмок и отметил её вклад в проект. Его речь была посвящена совместной работе над картиной, где Панкратова исполнила главную роль.

«Я благодарю Анну Панкратову за ее талант, за её профессионализм, за всё то настоящее, что ты привнесла в свою работу!» — сказал он.

Однако реакция публики оказалась неоднозначной. В соцсетях часть пользователей сочла выступление неуместным на фоне недавнего расставания актёра с Ксенией Алфёровой. Дополнительное недовольство вызвал и формат обращения: зрители обратили внимание, что артист произносил речь по телефону, что также стало поводом для критики. В комментариях пользователи писали о неуважении к бывшей супруге и обсуждали манеру подачи речи, называя её чрезмерно заученной и неестественной.

Ранее Бероев подтвердил, что официально вступил в брак с 21-летней балериной Анной Панкратовой. По словам артиста, фактическое расставание с Ксенией Алфёровой произошло ещё в ноябре 2022 года, однако юридически брак был расторгнут только в 2025 году.