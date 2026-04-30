30 апреля, 07:55

Замком ВСУ Елизаров назвал условия возможного контрнаступления Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украина может рассмотреть возможность нового контрнаступления при определённых условиях на фронте. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил заместитель командующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров.

По словам Елизарова, потенциальное контрнаступление возможно только в случае, если удастся повысить эффективность действий и увеличить потери противника в технике и живой силе. Он отметил, что при таком сценарии не исключается попытка закрепиться на более выгодных позициях.

При этом военный подчеркнул, что в текущих условиях масштабные прорывы на десятки километров с продвижением колонн остаются практически невозможными. По его оценке, современный характер боевых действий делает фронт крайне сложным для быстрого продвижения любой из сторон.

Отдельно он добавил, что и Россия, и Украина располагают технологическими решениями, которые могут повлиять на ситуацию, однако ключевым фактором остаётся скорость их внедрения. Также Елизаров заявил, что украинская армия во многом зависит от международной поддержки и сможет продолжать боевые действия только при её сохранении.

На этот раз подвёл ДНК-тест: На Украине продолжают «хоронить» живых бойцов ВСУ
На этот раз подвёл ДНК-тест: На Украине продолжают «хоронить» живых бойцов ВСУ

Ранее сообщалось о серьёзных трудностях в работе подразделений, созданных для противодействия беспилотникам. Часть специализированных групп, задействованных в борьбе с российскими БПЛА, не смогла продемонстрировать результатов за длительный период работы.

Милена Скрипальщикова
