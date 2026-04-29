На этот раз подвёл ДНК-тест: На Украине продолжают «хоронить» живых бойцов ВСУ
Во Львовской области «похоронили» живого бойца ВСУ
На Украине произошла ещё одна ошибка с погребением: бойца ВСУ похоронили, ошибочно приняв за живого военного, оказавшегося в плену у ВС России. По данным «Страна.ua», ДНК-экспертиза после эксгумации подтвердила, что останки принадлежат другому человеку.
Согласно информации из материала, во Львовской области произошла ошибка, приведшая к ошибочным похоронам 34-летнего Богдана Вовка. Позднее, как рассказала одна из родственниц, соседка опубликовала в социальных сетях видео, на котором семья опознала Богдана Вовка среди украинских военнослужащих, взятых в плен Армией России.
Ранее Life.ru рассказывал, что «похороненный» в 2023 году ВСУшник Назар Далецкий внезапно оказался жив и вернулся на Украину в рамках обмена. Все три года его мать ходила к нему на могилу. Кстати, государство выплатило его семье компенсацию, поэтому теперь её требуют вернуть.
