29 апреля, 16:43

На этот раз подвёл ДНК-тест: На Украине продолжают «хоронить» живых бойцов ВСУ

Во Львовской области «похоронили» живого бойца ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

На Украине произошла ещё одна ошибка с погребением: бойца ВСУ похоронили, ошибочно приняв за живого военного, оказавшегося в плену у ВС России. По данным «Страна.ua», ДНК-экспертиза после эксгумации подтвердила, что останки принадлежат другому человеку.

Согласно информации из материала, во Львовской области произошла ошибка, приведшая к ошибочным похоронам 34-летнего Богдана Вовка. Позднее, как рассказала одна из родственниц, соседка опубликовала в социальных сетях видео, на котором семья опознала Богдана Вовка среди украинских военнослужащих, взятых в плен Армией России.

«Умер», обменялся, пришёл на могилу: Боец ВСУ через суд пытается доказать, что жив

Ранее Life.ru рассказывал, что «похороненный» в 2023 году ВСУшник Назар Далецкий внезапно оказался жив и вернулся на Украину в рамках обмена. Все три года его мать ходила к нему на могилу. Кстати, государство выплатило его семье компенсацию, поэтому теперь её требуют вернуть.

BannerImage
Наталья Демьянова
