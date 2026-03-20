«Умер», обменялся, пришёл на могилу: Боец ВСУ через суд пытается доказать, что жив
«Похороненный» боец ВСУ внезапно вернулся из плена и посетил свою могилу
Военнослужащий ВСУ Назар Далецкий оказался живым, несмотря на то, что считался погибшим. Недавно он посетил свою могилу на кладбище, куда его мать три года ходила оплакивать сына. Об этом сообщают украинские СМИ.
Пока Далецкий был в плену, на родине, в Львовской области, его «похоронили». В итоге была проведена эксгумация останков. Несмотря на реальное присутствие «мертвеца», результаты ДНК-теста внезапно показали 99,99% совпадение. Семье советуют провести анализ ещё раз.
Сейчас Далецкий официально считается погибшим. 27 марта суд должен официально установить, что он жив, чтобы исправить документы и статус мужчины.
Ранее Life.ru рассказывал, что «похороненный» в 2023 году ВСУшник Назар Далецкий внезапно оказался жив и вернулся на Украину в рамках обмена. Все три года его мать ходила к нему на могилу. Кстати, государство выплатило его семье компенсацию, поэтому теперь её требуют вернуть.
