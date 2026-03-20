«Умер», обменялся, пришёл на могилу: Боец ВСУ через суд пытается доказать, что жив

Военнослужащий ВСУ Назар Далецкий оказался живым, несмотря на то, что считался погибшим. Недавно он посетил свою могилу на кладбище, куда его мать три года ходила оплакивать сына. Об этом сообщают украинские СМИ.

Пока Далецкий был в плену, на родине, в Львовской области, его «похоронили». В итоге была проведена эксгумация останков. Несмотря на реальное присутствие «мертвеца», результаты ДНК-теста внезапно показали 99,99% совпадение. Семье советуют провести анализ ещё раз.

Сейчас Далецкий официально считается погибшим. 27 марта суд должен официально установить, что он жив, чтобы исправить документы и статус мужчины.