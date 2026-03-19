Москалькова рассказала о ходе переговоров по обмену пленными между РФ и Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о продолжающейся работе над возвращением удерживаемых лиц. По словам омбудсмена, процесс подготовки к обмену между странами не останавливается.

«Переговоры ведутся, реальные сегодня списки существуют. И мы очень надеемся, что и обмены военнопленными, и возвращение гражданских лиц все-таки состоится», — сообщила представительница ведомства.

При этом точные сроки процедур остаются неизвестными. Татьяна Николаевна подчеркнула, что «обычно дата не называется, тем более, что здесь много составляющих для решения этого вопроса».

Подготовка таких мероприятий требует соблюдения режима строгой конфиденциальности из-за большого количества юридических и дипломатических нюансов. Любые детали процесса могут повлиять на успех предстоящих гуманитарных миссий.

Сейчас профильные ведомства продолжают взаимодействие для достижения договоренностей. Общество ожидает дальнейших официальных сообщений о результатах дипломатических усилий.