30 апреля, 08:29

Осуждённый за убийство челябинский священник пропал без вести на СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Фигурант громкого уголовного дела, экс-настоятель храма в Челябинской области Игорь Ефремов, пропал без вести в зоне специальной военной операции. Мужчина был осуждён за убийство собутыльника на 10 лет колонии.

По данным URA.ru, священнослужитель не стал дожидаться вступления приговора в законную силу. Практически сразу после вынесения вердикта он подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор прошло в Челябинском облсуде 30 апреля. Заседание состоялось уже без участия самого фигуранта. По информации источника, областной суд оставил приговор в силе. Однако сам Ефремов в это время уже числился без вести пропавшим.

Пропавшего 2,5 года назад режиссёра Малахова нашли среди убитых ВСУшников

Напомним, Ефремов убил мужчину в ходе пьяного конфликта в октябре 2024 года. Между собутыльниками завязался конфликт, который вскоре перерос в драку. Экс-священник нанёс удар, который оказался несовместим с жизнью.

Дарья Нарыкова
