Медведев сравнил нынешнюю ситуацию с кануном Первой мировой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил нынешнюю глобальную обстановку с эпохой, непосредственно предшествовавшей началу Первой мировой войны, а также отчасти с периодом накануне Второй мировой. Такую точку зрения он озвучил во время своего выступления в рамках просветительского марафона под названием «Знание. Первые».

«Вы знаете, что скрывать, у нас сейчас идёт СВО. Это война», — сказал он.

По словам Медведева локальные столкновения, к несчастью, нередко становятся предтечей конфликтов глобального масштаба. И если отталкиваться от подобных предпосылок, то текущий момент он бы поставил в один ряд с временем, которое было перед Первой мировой войной, и отчасти с 30-ми годами прошлого века, когда мир катился к уже Второй мировой.

Политик также обратил внимание аудитории на события, разворачивавшиеся в канун Первой мировой. Он пояснил, что до той поры человечество не сталкивалось с полноценными войнами планетарного масштаба — отдельные крупные кампании, допустим наполеоновские, завершившиеся, как известно, разгромом армии Бонапарта, происходили в совершенно иную историческую эпоху.

Как пояснил Медведев, именно в ходе Первой мировой человечество впервые применило танки, боевую авиацию, артиллерию, которая по тем временам считалась ультрасовременной, а также химическое оружие. Итог этих событий, добавил зампред Совбеза, вопреки светским беседам в гостиных и разговорам за обеденным столом, полностью разрушил всё существовавшие до того представления о правилах ведения войны и все разработанные конвенции — в результате конфликт превратился в обычную мясорубку.

Политик дополнительно подчеркнул, что Европа, по его выражению, наказала себя собственноручно. Характеризуя ситуацию 1930-х годов, Медведев также обратил внимание на бурную милитаризацию, которая шла прежде всего в гитлеровской Германии, но при этом и остальные страны не оставались в стороне — они тоже включались в гонку вооружений, массово наращивали выпуск боевой техники и перестраивали свои экономики. Сейчас, резюмировал зампред Совета безопасности, происходит ровно то же самое.

Как сообщалось ранее, в эти часы Медведев обнародует программное заявление в связи с нынешней геополитической обстановкой. В рамках своего выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» политик, в частности, назвал текущую стадию взаимоотношений между Москвой и государствами Запада критической.