Медведев: Отношения с Западом подтвердили, что у России всего два союзника
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 0x5F7367
Отношения со странами Запада, которые в последние годы находятся в самой низкой точке, подтвердили, что у России есть только два союзника — армия и флот. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Мы смотрели на наши отношения с соседями, с западным миром сквозь розовые очки. Развитие событий опровергло и какие-то мои иллюзии, и иллюзии огромного количества людей в нашей стране. Прав оказался Александр III с его известными словами насчёт того, что у России есть всего два союзника», — сказал Медведев
Напомним, крылатую фразу о двух союзниках России приписывают императору Александру III. На днях её модернизировал глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что сегодня у России больше союзников, и в их числе — воздушно-космические силы (ВКС) и новые войска беспилотных летательных аппаратов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.