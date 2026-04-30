В Свердловской области отменили режим угрозы БПЛА

В Свердловской области снят режим опасности, связанный с возможной атакой беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Решение об отмене режима было принято после оценки текущей обстановки в регионе. Ранее в области вводились меры предосторожности в связи с потенциальной угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее после сообщений об атаке беспилотников в Свердловской области зафиксирована активизация мошеннических схем с использованием дипфейков. В информационное пространство региона начали распространять поддельное видео с участием губернатора Дениса Паслера. В ролике, созданном с использованием технологий подделки, затрагивается тема компенсаций за якобы нанесённый ущерб.