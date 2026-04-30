Медведев признался в частом использовании ИИ

Искусственный интеллект стал частью повседневной практики, однако доверять его результатам без проверки опасно. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На просветительском марафоне «Знание. Первые» он отметил, что подобные технологии уже активно используются многими людьми, включая участников мероприятия.

«Я с некоторой настороженностью стал ощущать, что я часто использую искусственный интеллект, потому что это удобно», — сказал он.

В то же время политик обратил внимание на проблему доверия к результатам работы ИИ и необходимость их проверки. По его словам, полноценная верификация таких данных требует значительных ресурсов, поэтому пользователи часто принимают ответы без дополнительного анализа.

Среди ключевых вызовов развития искусственного интеллекта он выделил именно вопрос достоверности выдаваемой информации. Завершая выступление, Медведев подчеркнул поддержку технологий при одновременном сохранении критического подхода к их использованию.

Ранее Медведев сообщил обновлённые данные о наборе граждан на военную службу по контракту. По его словам, за первые месяцы текущего года в ряды Вооружённых сил вступили десятки тысяч добровольцев, заключивших контракты. Он уточнил, что «127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы».