Нежность — навык, а не талант: Теперь понятно, почему вас раздражают поздравления и праздники

Вы когда-нибудь замечали, как легко мы можем обсуждать планы, спорить о политике или шутить над коллегами, но стоит кому-то произнести тёплые слова — и воздух сразу сгущается? Простое «я рад, что ты есть» заставляет отводить взгляд, а объятия вызывают неловкость сильнее, чем неудачная шутка на корпоративе. Life.ru рассказывает, почему проявлять холодность психологически проще, чем нежность, и как научиться языку близости во взрослом возрасте.

Когда тёплые слова вызывают больше дискомфорта, чем споры

Многие люди могут часами обсуждать дела, строить планы, шутить или даже яростно спорить о чём угодно. Но стоит появиться нежности, например, тёплым словам, объятиям, простому «я рад, что ты есть», и возникает неловкость, от которой хочется сбежать. Хочется отшутиться, перевести тему или сделать вид, что ничего особенного не произошло.

«Для многих людей проявлять нежность оказывается психологически сложнее, чем проявлять холодность», — объясняет психолог Валерия Литвинцева. На первый взгляд кажется, что это просто черта характера: кто-то более сдержанный, кто-то более открытый. Ну вот такой человек, ничего не поделаешь! Но в реальности за этим часто стоит культурная привычка держать дистанцию в близости, которая передавалась из поколения в поколение.

Любовь через борщ и проверку дневника, но не через слова

Во многих семьях любовь исторически выражалась через заботу и ответственность, но не через слова и эмоциональную теплоту. Родители могли обеспечивать ребёнка, помогать ему, переживать за него, но при этом редко говорили о чувствах или проявляли физическую нежность.

Ребёнок в такой среде усваивает важную модель: близость есть, но проявлять её напрямую немного неловко. Со временем это становится частью характера. Человек привыкает контролировать эмоции, не говорить слишком тёплых слов, не показывать сильной привязанности. Валерия Литвинцева Психолог

Любовь была — она жила в горячем ужине, в выглаженной рубашке, в том, что папа три часа чинил велосипед. Но она не озвучивалась. Особенно это касается уязвимых чувств: нежности, благодарности, любви. Ведь именно они делают человека эмоционально открытым, а значит, беззащитным перед возможной болью.

Холодность защищает, нежность обнажает

Парадокс в том, что проявлять раздражение или холодность многим оказывается проще. Эти эмоции создают дистанцию и защищают: злость — это щит, за которым можно спрятаться. Нежность, наоборот, сокращает дистанцию, а значит, делает человека более уязвимым. Когда вы говорите «я скучаю», вы признаётесь в слабости. Когда вы обнимаете, вы впускаете кого-то в свою зону безопасности. А что, если он отстранится? Что, если не ответит взаимностью?

Есть ещё один психологический фактор — страх отвержения. Когда человек проявляет нежность, он делает шаг навстречу другому. И в этот момент всегда есть риск, что этот шаг не будет принят. Поэтому психика иногда предпочитает сохранять эмоциональную нейтральность, чтобы избежать возможной боли. Валерия Литвинцева Психолог

Культурные установки: «Настоящие мужчины не плачут»

Культурные установки тоже играют большую роль. Во многих обществах открытое проявление чувств долгое время считалось признаком слабости, особенно для мужчин. Эмоциональная сдержанность воспринималась как сила и зрелость. «Не реви, ты же мужик!», «Что ты разнылся, как девчонка!», «Взрослые люди себя так не ведут» — эти фразы слышали миллионы детей. Такие установки передавались из поколения в поколение и до сих пор влияют на то, как люди строят близкие отношения.

При этом человеческая психика устроена иначе. Нежность и эмоциональная близость — базовые потребности, такие же важные, как еда и сон. Через них формируются чувства безопасности, доверия и привязанности. Когда в отношениях этого не хватает, даже при внешней стабильности может возникать ощущение дистанции, холода, одиночества вдвоём.

Нежность — это не врождённый дар, а навык, которому можно научиться

Важно понимать, что нежность — это не врождённый талант, а навык. «Если человек вырос в среде, где открытая эмоциональность почти не проявлялась, ему может потребоваться время, чтобы научиться этому во взрослом возрасте. Иногда этот процесс начинается с очень простых вещей: сказать тёплые слова, позволить себе обнять близкого человека, выразить благодарность», — объясняет Валерия Литвинцева.

Постепенно такие проявления перестают казаться неловкими и начинают восприниматься как естественная часть отношений. Потому что на самом деле нежность — это не слабость. Это язык близости, без которого отношения со временем становятся просто формальными: вы вместе, но каждый живёт в своём эмоциональном вакууме.