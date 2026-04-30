30 апреля, 08:56

Космонавта и героя России Лазуткина госпитализировали с инфарктом в Москве

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

68-летнего Героя России и лётчика-космонавта Александра Лазуткина госпитализировали в Москве с острым сердечным приступом. О его состоянии сообщил телеграм-канал Mash.

Утром 30 апреля у ветерана космоса резко ухудшилось самочувствие, после чего его в срочном порядке отправили в столичную клинику.

Одна из самых драматичных экспедиций в истории отечественной космонавтики — полёт Лазуткина на станцию «Мир» в 1997 году — омрачилась чередой нештатных ситуаций. На корабле «Союз ТМ-25» и самой станции тогда произошло несколько аварий: в феврале загорелась кислородная шашка, в марте началась утечка ядовитой жидкости, а летом из-за удара грузового корабля «Прогресс М-34» герметичность отсеков была нарушена, что едва не привело к катастрофе.

А на днях Лариса Долина почувствовала недомогание в своей московской квартире. Она обратилась за медицинской помощью, вызвав бригаду скорой. Предварительной причиной ухудшения самочувствия названа сильная боль в спине. Также отмечается, что боли, отдающие в ногу, удерживали артистку в постели на протяжении нескольких часов.

Вероника Бакумченко
