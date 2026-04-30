Спрятать 120 миллионов смогла: Руслан Нигматуллин обвинил бывшую жену в преступлении

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оказался в центре финансового скандала. Спортсмен публично обвинил свою экс-супругу Елену в присвоении значительной суммы денег. Конфликт между бывшими партнёрами разгорелся после раздела имущества.

Ранее Преображенский суд Москвы встал на сторону футболиста, обязав женщину выплатить ему 59 миллионов рублей. Эта сумма составляет ровно половину стоимости реализованной в столице недвижимости, которая ранее принадлежала паре.

Однако получить полагающиеся по закону средства не удается. Спортсмен утверждает, что его вторая половина забрала все деньги от сделки себе.

«Моя бывшая супруга, к сожалению, продолжает преступную деятельность, скрывается за границей и на связь не выходит», — рассказал он в интервью Odds.ru.

Ситуация осложняется тем, что общая сумма претензий может достигать 120 миллионов рублей. По словам игрока, женщина сумела оперативно скрыть активы, несмотря на наличие судебного решения.

Руслан Нигматуллин вписал яркие страницы в историю российского спорта, проведя 24 встречи за национальную команду. На клубном уровне он трижды завоевывал титул чемпиона страны, выступая за «Спартак» и «Локомотив». Сейчас легенда футбола вынуждена бороться за справедливость в правовом поле.

Недавно футболист Руслан Нигматуллин вновь обрёл семейное счастье: он женился на телеведущей Эвелине Сынче, которая моложе него на 28 лет. Влюблённые сыграли свадьбу в кругу родных и друзей и показали кадры мероприятия.