Мария Голубкина рассказала, что не высыпается за 14 часов из-за редкого недуга

Актриса Мария Голубкина пришла на премьеру режиссёрского дебюта своего друга и коллеги по цеху Егора Бероева — фильма «Кукла» — в кинотеатр «Иллюзион» и рассказала, что страдает от редкой патологии. С артисткой пообщались журналисты KP.ru.

52-летняя актриса появилась на мероприятии в коричневой норковой шубе и без грамма макияжа. На вопрос о нежелании краситься и публикации её снимков без фильтров Голубкина ответила категорично.

«Да мне по барабану! Да пусть выкладывают, чего хотят. Какая разница? Что это изменит в моей жизни?» — сказала она.

Актриса призналась, что иногда делает укладку в салоне, но чаще ей просто лень. Поделилась она и планами на майские праздники: собирается за город к друзьям на шашлыки, отдыхать и много спать.

«У меня гиперсомния. Я могу в восемь часов вечера лечь и в десять утра подумать, что надо бы ещё», — рассказала Голубкина.

Она добавила, что любит массаж, баню, здоровый сон и свежую вкусную еду, а также регулярно проходит чекап организма, который однажды в израильской клинике обошёлся ей в кругленькую сумму.

«Дело в том, что деньги взяли, а ничего не нашли… Я радовалась, думаю: «Ни фига себе, как дорого стоит здоровье». Там всё сделают. Оберут, как липку», — улыбнулась актриса.

Голубкина также поделилась, что её главная работа — в театре, а кино для неё лишь хобби за деньги. Последние полтора года она вообще не снималась.

Ранее Егор Бероев впервые рассказал о разводе с Ксенией Алфёровой, признав, что расставание всегда даётся тяжело. Артист взял на себя ответственность за разрыв их отношений.