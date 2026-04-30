Названа отрасль с самой высокой зарплатой в России — почти 355 тысяч рублей

В России по итогам февраля 2026 года наибольший уровень средней заработной платы зафиксирован в производстве табачных изделий. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучил ТАСС.

Средняя зарплата в отрасли производства табачной продукции составила почти 354 971 рублей в месяц. Показатели в этой сфере оказались самыми высокими среди всех отраслей экономики за указанный период.

Следом за ней идут направления с уровнем дохода выше 200 тысяч рублей. К ним относятся добыча нефти и природного газа, воздушный и космический транспорт, сфера информации и связи, а также финансовая и страховая деятельность. В остальных отраслях уровень средней зарплаты оказался ниже указанных значений, согласно данным статистического ведомства.

Ранее сообщалось, что средние доходы руководителей в России за последние десять лет выросли почти втрое и превысили отметку в 178 тысяч рублей. В 2015 году представители управленческого звена в среднем получали около 60,7 тысячи рублей.