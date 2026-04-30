30 апреля, 09:05

«Конфликт навсегда»: Медведев оценил перспективы отношений России и Европы

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с пессимистичным прогнозом относительно будущего отношений России и стран Европы. В ходе марафона «Знание. Первые» политик охарактеризовал текущий конфликт как «экзистенциальный» и заявил, что его последствия будут ощущаться на протяжении жизни целого поколения.

По мнению Медведева, даже в случае прихода к власти более прагматичных политиков, восстановить доверие будет практически невозможно. Он подчеркнул, что между двумя сторонами пролегла «глубокая борозда», и преодолеть этот водораздел в обозримом будущем не удастся.

«С точки зрения человеческой жизни, на мой взгляд, может я пессимист, конфликт с Европой навсегда», — резюмировал замглавы Совбеза. Он допустил, что напряжённость будет то затихать, то вновь переходить в активную фазу, но ситуация в отношениях с европейскими странами останется крайне сложной и наполненной взаимным недоверием.

Медведев: Ядерный апокалипсис реален, не понимать этого — быть дурачком

Также Медведев дал пессимистичный прогноз по поводу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. По его убеждению, конфликт не завершится в обозримом будущем. Причина — экономическая заинтересованность ряда стран в продолжении хаоса.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Оксана Попова
