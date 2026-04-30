Медведев объяснил, почему война на Ближнем Востоке будет длиться бесконечно
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал пессимистичный прогноз по поводу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. По его убеждению, конфликт не завершится в обозримом будущем. Причина — экономическая заинтересованность ряда стран в продолжении хаоса.
«Хаос приносит деньги», — заявил политик, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».
По его словам, в пролонгации войны заинтересовано огромное количество сил по всему миру.
Медведев отметил, что, несмотря на страдания мирного населения, извне в этот пожар постоянно «подбрасывают дрова» или даже «поливают бензином».
По мнению зампреда Совбеза, надеяться на скорый мир не приходится, поскольку действует устойчивый механизм выгоды. Сами жители региона, по его словам, продолжают быть заложниками ситуации, когда их судьба решается в интересах военных корпораций далеко не ближневосточных государств.
Ранее Медведев заявил, что у России есть только два союзника — армия и флот. Напомним, крылатую фразу о двух союзниках России приписывают императору Александру III. На днях её модернизировал глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что сегодня у России больше союзников, и в их числе — воздушно-космические силы (ВКС) и новые войска беспилотных летательных аппаратов.
