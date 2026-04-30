30 апреля, 09:10

Медведев раскритиковал «идиотов», управляющих Европой

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал резкое заявление о нынешнем руководстве Европейского союза, обвинив его в разрушении прежних достижений объединения. Об этом он сказал на просветительском марафоне «Знание. Первые», отметив, что ранее уровень взаимопонимания между Россией и Европой казался более высоким.

По его словам, изменения последних лет привели к утрате общего подхода к глобальным вопросам и исторической близости. Медведев заявил, что, по его оценке, нынешние европейские лидеры разрушают результаты многолетнего развития Евросоюза, который формировался из экономического объединения в более широкую политическую структуру.

«А сейчас Европу, Европейский союз возглавляют идиоты. Просто идиоты», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, кто является более сложным оппонентом для России — США или ЕС, он отметил, что, по его мнению, проблемные аспекты присутствуют в отношениях со всеми сторонами.

Медведев о вооружениях России: У нас есть всё, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас
Медведев о вооружениях России: У нас есть всё, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас

Ранее Медведев вновь прокомментировал тему возможной глобальной ядерной катастрофы. Он ответил на критику в свой адрес, связанную с частыми упоминаниями ядерного сценария в публичных заявлениях. По словам политика, подобные оценки не являются преувеличением или попыткой усилить риторику.

