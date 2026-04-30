30 апреля, 09:23

«Безопасный коридор за деньги»: Как Иран монетизирует контроль над Ормузским проливом

Обложка © ТАСС / Asghar Besharati

Центральный банк Ирана открыл счета для взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Этим шагом Тегеран демонстрирует: если внешние силы прибегают к давлению, государство способно отвечать контролем над ключевыми логистическими маршрутами.

Ситуацию для РИА «ФедералПресс» прокомментировал политолог Константин Булавицкий. По его словам, Иран давно заявлял, что не останется пассивным наблюдателем в условиях санкций и военных угроз.

«По сути, Тегеран ввёл систему платного транзита, создав так называемый "безопасный коридор" через свои территориальные воды. Таким образом монетизируется транзитный поток без формального нарушения Конвенции ООН по морскому праву», — пояснил эксперт.

Даже без полного перекрытия пролива, подчеркнул аналитик, сама перспектива дополнительных сборов влияет на стоимость страхования, фрахта и конечную цену нефти. В глобальной энергетике цена часто реагирует не на факт кризиса, а на его ожидание.

Булавицкий добавил, что подобные меры — это следствие многолетней напряжённости в регионе, а не первопричина. Ормузский пролив остаётся одним из ключевых рычагов иранского влияния. Чем дольше США оказывают давление на Исламскую Республику, тем активнее будет задействоваться именно этот инструмент, резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не готов принять предложение Ирана о мирном урегулировании. Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия. Обсуждение ядерной программы иранская сторона хочет отложить на будущее. Вашингтон такой подход не поддерживает.

Дарья Нарыкова
