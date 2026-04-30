За минувшие сутки российские военные установили контроль над Корчаковкой в Сумской области и освободили Новоалександровку в ДНР. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

По информации российского военного ведомства, группировка войск «Север» установила контроль над Корчаковкой (Сумская область) в ходе активных действий. Группировка войск «Центр» успешно освободила Новоалександровку (ДНР) после решительных операций.

Ранее сообщалось, что Армия России нанесла масштабное огневое воздействие по военным и стратегическим целям. В ходе недавней операции под прицелом оказались узлы энергетической и транспортной сети, обслуживающие нужды украинской армии.