В Великобритании, по данным исследования компании Which, опубликованного радиостанцией LBC, около трёх миллионов домохозяйств вынуждены пропускать приёмы пищи и реже собираться семьями из-за роста стоимости жизни.

Согласно отчёту, 85% взрослых обеспокоены ценами на продукты питания. Это привело к изменению потребительских привычек: 67% семей изменили свой рацион или покупательское поведение. В апреле уровень потребительского доверия упал до минус 62% — это самый низкий показатель с 2022 года. Методология исследования и размер выборки не уточняются.

А совсем недавно в Лондоне прошла массовая акция протеста, участники которой выразили недовольство высокими ценами на жильё. По словам организаторов, в стране необходимо обеспечить доступное и безопасное жильё для всех граждан. Они призвали правительство сделать приоритетом финансирование строительства муниципального жилья, а не направлять средства на военную помощь, которая, по их мнению, поддерживает «геноцид Израиля против палестинцев».