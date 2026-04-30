Медведев: США не могут быть посредниками — они воруют президентов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подверг резкой критике претензии США на роль посредника в международных конфликтах. Выступая на марафоне «Знание. Первые», он заявил, что государство, которое «ворует президентов и инициирует войны», не может быть надежным переговорщиком.

Медведев поставил под сомнение саму возможность эффективного посредничества, отметив, что "патентованных" миротворцев не существует, и эта роль требует особых навыков и подхода.

«Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях», — сказал зампред Собеза.

Ранее Медведев вновь прокомментировал тему возможной глобальной ядерной катастрофы. Он ответил на критику в свой адрес, связанную с частыми упоминаниями ядерного сценария в публичных заявлениях. По словам политика, подобные оценки не являются преувеличением или попыткой усилить риторику.