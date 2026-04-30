4 безэкипажных катера ВСУ уничтожили в акватории Чёрного моря

Минобороны России сообщило о новой победе на море: силы Черноморского флота успешно уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, которые пытались прорваться в акватории Чёрного моря.

Это уже не первая попытка ВСУ атаковать с помощью морских дронов, но все они успешно отражаются российскими военными.

Также сегодня Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки российские военные освободили ещё несколько населённых пунктов. Наши парни установили контроль над Корчаковкой в Сумской области и Новоалександровкой в ДНР.