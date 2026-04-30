Министерство обороны России отчиталось о результатах работы за минувшие сутки. ВС РФ продолжают методично уничтожать объекты энергосистемы, задействованные в интересах украинской армии.

По официальным данным, удары наносились по местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также по пунктам дислокации ВСУ и лагерям иностранных наёмников. Всего поражены цели в 141 районе.

Ведомство уточнило, что к работе привлекались оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные БПЛА. Комплексное применение этих средств позволяет наносить ущерб вражеской инфраструктуре по всей глубине.

Также сегодня Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки российские военные освободили ещё несколько населённых пунктов. Группировка войск «Север» установила контроль над Корчаковкой (Сумская область) в ходе активных действий. Группировка войск «Центр» успешно освободила Новоалександровку (ДНР) после решительных операций.