30 апреля, 09:41

Стало известно, кто в Москве получает за работу больше 1 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В крупнейших российских городах зарплаты директоров по информационной безопасности в IT-компаниях превысили миллион рублей в месяц. К такому выводу пришли SuperJob, The Edgers и Positive Education, результаты исследования приводит РИА «Новости».

Согласно данным, максимальные предложения для CISO в Москве достигают 1,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 1,2 млн рублей. Медианные зарплаты специалистов этой категории составляют около 520 тысяч рублей в Москве и 500 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. За последний год рынок информационной безопасности показал рост вакансий на 24%, тогда как общее число вакансий в IT-секторе снизилось на 18%.

Эксперты отмечают дефицит руководителей по ИБ, которые способны не только решать технические задачи, но и увязывать киберриски с бизнес-стратегией компаний. По словам представителей консалтинговой компании The Edgers, из-за этого возникает разрыв между ожиданиями топ-менеджмента и реальной ролью службы безопасности. Исследование проводилось с января по апрель 2026 года и отражает динамику рынка в годовом сравнении.

Сколько на самом деле получают боссы в России: официальные данные
Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года самая высокая средняя заработная плата в России зафиксирована в производстве табачных изделий. Средний уровень дохода в этой отрасли составил 354 971 рубль в месяц, что стало максимальным показателем среди всех секторов экономики за указанный период.

Милена Скрипальщикова
