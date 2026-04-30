Ошибка сварщика в Приморье привела к огромному лесному пожару

Крупный природный пожар произошёл в пригороде Владивостока. Огонь охватил почти 1,5 тысячи квадратных метров сухой травы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Под Владивостоком разгорелся крупный пожар.

По предварительным данным, причиной стало нарушение правил безопасности при сварочных работах. Искры попали на сухую растительность, после чего пламя быстро распространилось. Огонь перекинулся на крышу частного дома, а затем — на соседние постройки. Из-за пожара трассу «Уссури» заволокло дымом, видимость резко ухудшилась.

Для ликвидации возгорания привлекли 42 человека и 9 единиц техники. Пожар удалось взять под контроль.

