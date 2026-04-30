Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 10:05

Ошибка сварщика в Приморье привела к огромному лесному пожару

Обложка © MAX/ МЧС Приморского края

Крупный природный пожар произошёл в пригороде Владивостока. Огонь охватил почти 1,5 тысячи квадратных метров сухой травы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Под Владивостоком разгорелся крупный пожар. Видео © MAX/ МЧС Приморского края

По предварительным данным, причиной стало нарушение правил безопасности при сварочных работах. Искры попали на сухую растительность, после чего пламя быстро распространилось. Огонь перекинулся на крышу частного дома, а затем — на соседние постройки. Из-за пожара трассу «Уссури» заволокло дымом, видимость резко ухудшилась.

Для ликвидации возгорания привлекли 42 человека и 9 единиц техники. Пожар удалось взять под контроль.

Жителей сибирских деревень охватила паника — новая волна лесных пожаров уже на пороге

Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму зафиксировали сразу два возгорания в лесных массивах. Первый пожар вспыхнул в Бахчисарайском районе, неподалёку от села Баштановка. Там загорелась лесная подстилка. Второй инцидент произошёл на южном берегу, в районе посёлка Симеиз.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar