«Это ничто для нас»: В Минске заявили о бесполезности украинских санкций

Зампредседателя парламентской комиссии по международным делам Белоруссии Олег Гайдукевич считает, что санкции Украины против белорусских граждан и компаний не представляют никакой угрозы для республики. Как сообщает ТАСС, он назвал Украину «беспомощной» и «несамостоятельной» в экономическом и политическом плане, поэтому её санкции для Минска «ничто».

«Никакими санкциями Украина Беларуси не то что навредить не может — она настолько беспомощна сегодня в экономическом, политическом плане, настолько несамостоятельна, что все их санкции для нас — это ничто», — сказал он.

Гайдукевич считает, что украинцы понимают, что санкционная политика без экономических рычагов – это удар по самим себе. Он также заявил, что будущее Украины связано только с Белоруссией и Россией, и без них она не может быть суверенной.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввёл 10-летние санкции против двух сыновей Александра Лукашенко. В целом, санкционный перечень Украины включает в себя 16 физических лиц из Белоруссии и 11 белорусских организаций.