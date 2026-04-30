Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 09:55

«Это ничто для нас»: В Минске заявили о бесполезности украинских санкций

Гайдукевич: Украина никакими санкциями не может навредить Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zolak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zolak

Зампредседателя парламентской комиссии по международным делам Белоруссии Олег Гайдукевич считает, что санкции Украины против белорусских граждан и компаний не представляют никакой угрозы для республики. Как сообщает ТАСС, он назвал Украину «беспомощной» и «несамостоятельной» в экономическом и политическом плане, поэтому её санкции для Минска «ничто».

«Никакими санкциями Украина Беларуси не то что навредить не может — она настолько беспомощна сегодня в экономическом, политическом плане, настолько несамостоятельна, что все их санкции для нас — это ничто», — сказал он.

Гайдукевич считает, что украинцы понимают, что санкционная политика без экономических рычагов – это удар по самим себе. Он также заявил, что будущее Украины связано только с Белоруссией и Россией, и без них она не может быть суверенной.

«Фантастические идеи» Белоруссии не на шутку встревожили Зеленского
«Фантастические идеи» Белоруссии не на шутку встревожили Зеленского

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввёл 10-летние санкции против двух сыновей Александра Лукашенко. В целом, санкционный перечень Украины включает в себя 16 физических лиц из Белоруссии и 11 белорусских организаций.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar