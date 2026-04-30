Похож на украинский флаг: В Новосибирске ребёнка не пускали на матч из-за жёлто-синего мяча на плакате

Семья из Новосибирска столкнулась с проблемами при попытке попасть на матч местного волейбольного клуба «Локомотив» из-за плаката, на котором их дочь нарисовала жёлто-синий мяч. Об этом рассказала мать ребёнка в личном блоге в сети, отметив, что охрана стадиона сочла рисунок крамольным из-за сходства оттенков с украинским флагом.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / di_labunets

Сотрудники стадиона усомнились в допустимости изображения, хотя в волейболе мячи фирмы Mikasa официально имеют желто-синюю расцветку и не несут никакого политического подтекста, связанного с Незалежной. По словам матери, девочка просто хотела поддержать любимую команду, но охрана проявила чрезмерную бдительность.

Урегулировать возникший спор со службой безопасности стадиона удалось только после того, как отец пошёл на уступки. Мужчина решил не спорить дальше, а просто взять маркер и аккуратно закрасить тот самый объект на плакате, который сотрудники восприняли в штыки.

В итоге семью допустили на трибуны, и юная болельщица смогла поболеть за любимую команду. Мать психологически пострадавшего ребёнка иронично выразила благодарность охране за проявленное усердие, а также сообщила, что после закрашивания изображение мяча на плакате стало напоминать бомбу.

Пользователи в социальных сетей отреагировали на инцидент волной насмешек и негодования по поводу действий стюарда. В обсуждении прозвучал даже саркастический вопрос о том, чем не угодил сведский мяч, а другой комментатор в ультимативной форме потребовал запретить пляжи у моря, ведь сочетания песка и воды, исходя из этой логики, тоже напоминает флаг Украины. Третий пользователь сети иронично заметил, что сотрудники стадиона, видимо, ещё не видели герб Мурманска. Кроме того, один из участников дискуссии поделился похожей историей: его дочь с плакатом на казахском языке «Барыс-алга!» не хотели пускать на хоккейный матч с участием астанинского «Барыса», из-за чего семье пришлось вызывать переводчика для разбирательств.

Ранее похожая ситуация произошла с юным спортсменом. В Краснодарском крае маленького пловца отстранили от краевых соревнований из-за надписи на плавках. Отец мальчика рассказал, что его сын усердно тренируется шесть раз в неделю, но организаторы не допустили его к участию, обнаружив на экипировке слово на английском языке.