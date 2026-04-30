Песков: Кремль доверяет экономической статистике, которую озвучивает ЦБ

Кремль полностью полагается на данные экономической статистики, которые публикуются Банком России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге прозвучал вопрос относительно призыва главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к открытости и предоставлению объективной информации о состоянии экономики. Она подчеркнула, что для эффективной выработки политики ЦБ критически важно высокое качество статистических данных. В ответ на это Песков подтвердил, что Кремль доверяет публикуемой статистике.

«Безусловно», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Банк России принимает решения по ключевой ставке только после детального анализа, а не в автоматическом режиме. Каждое такое решение проходит через тщательную экспертную оценку. В процессе участвуют сотрудники и специалисты регулятора, которые анализируют широкий круг экономических данных и факторов.