В Кремле не слышали реакции Киева на предложения Путина по перемирию на 9 Мая

В Кремле сообщили, что не располагают информацией о реакции Киева на предложение о временном перемирии в период Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Владимира Путина.

По его словам, окончательное решение по вопросу перемирия принимает президент России, после чего оно будет официально обнародовано. Он также отметил, что на данный момент со стороны украинских властей никакой реакции на это предложение не поступало.

Ранее Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить временное перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы. Трамп в ответ поддержал идею перемирия и заявил, что, по его оценке, соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится в высокой степени готовности.