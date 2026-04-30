Крымский мост возобновил работу после девятичасовой остановки движения

Проезд по Крымскому мосту официально возобновили в 12:10 по московскому времени. О снятии ограничений на автомобильных подходах к путепроводу оперативно оповестил профильный информационный центр.

Ранее переправу временно закрывали для движения машин ночью 30 апреля. Причины принятого решения ведомства не уточняли, призывая граждан, оказавшихся в зоне досмотра, сохранять спокойствие.

На текущий момент на подъездах к стратегическому объекту наблюдается скопление техники. Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр ожидают 650 автомобилей, а с противоположного направления, от Керчи — 600 машин.

Специалисты предупреждают путешественников, что время ожидания в пробке может растянуться примерно на два часа. Тем, кто планирует поездку, советуют учитывать эти данные при расчете маршрута.

Внеплановая пауза также затронула железнодорожное сообщение. В общей сложности девять поездов «Таврия», следовавших на полуостров и в обратном направлении, были вынуждены сделать остановку. Сейчас график движения постепенно нормализуется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно остановлено. Ограничения вступили в силу в 03:11 по московскому времени.