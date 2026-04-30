30 апреля, 10:16

Сколько дней продлятся новогодние каникулы в 2027 году: календарь от Минтруда

Новогодние праздники в РФ в 2027 году продлятся 11 дней

Обложка © Life.ru

Минтруд выпустил календарь выходных и праздничных дней на 2027 год, согласно которому новогодние праздники в следующем году в России продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января.

«Новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводится в сообщении ведомства.

Также в 2027 году предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22 февраля. Таким образом, в 2027 году россияне будут отдыхать:

Календарь праздничных дней в 2027 году. Фото © Минтруд РФ

  • с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
  • с 21 по 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
  • с 12 по 14 июня;
  • с 4 по 7 ноября;
  • 31 декабря 2027 года.
В Госдуме объяснили, почему майские выходные укорочены

Напомним, что в 2026 году новогодние каникулы побили рекорд по длительности за 12 последних лет — целых 12 дней. Ранее Life.ru писал, что такой продолжительный отдых имеет свои минусы.

