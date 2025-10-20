Названы главные минусы длинных новогодних каникул в России

Длительные новогодние выходные в России имеют четыре негативных аспекта. Первый из них — увеличение финансовой нагрузки на фонд оплаты труда (ФОТ) предприятий, рассказала эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П.А. Столыпина Татьяна Кожевникова.

«Длинные новогодние каникулы — это точно проблема для большинства работодателей, а значит, и для экономики. В современном мире значительная часть предприятий работает в непрерывном режиме. Это транспорт, энергетика, ретейл, индустрия гостеприимства, развлечений и общественного питания, доставка товаров и еды и так далее», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Двойная оплата труда для сотрудников, работающих в праздничные дни, приводит к увеличению расходов на персонал, и без того постоянно растущих, объяснила Кожевникова. По её словам, для обеспечения непрерывности работы некоторым организациям требуется поддержка офисных специалистов (финансистов, логистов, маркетологов, IT-специалистов, и других), которых приходится привлекать к работе в праздники с соответствующей двойной оплатой.

Второй минус — неработоспособность банков и государственных структур в период каникул, что, по словам Кожевниковой, затрудняет оперативное решение проблем, возникающих у непрерывно действующих предприятий.

Третий недостаток – замедление в реализации намеченных планов и выводе инноваций на рынок. Эксперт пояснила, что в современной цифровой сфере все процессы жёстко привязаны ко временным рамкам и подлежат проектному управлению. По словам эксперта, двухнедельные праздники, вместе с предновогодней неделей, увеличивают сроки выполнения проектов, что может негативно сказаться на обслуживании клиентов и выпуске новой продукции.

И, наконец, четвёртый минус — снижение продуктивности в первые дни после окончания каникул. Как отмечает Кожевникова, «постотпускной синдром», характеризующийся упадком сил и сложностями с вхождением в рабочий режим, хорошо известен психологам и в полной мере затрагивает россиян после длительных новогодних праздников.

