«Не ной» и «будь выше»: Психолог объяснила, как сдерживание эмоций ведёт к опасным болезням

Подавленные эмоции не исчезают, а превращаются в хроническое напряжение, тревогу, мышечные зажимы и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом заявила семейный психолог Анастасия Кардиакос.

По словам специалиста, привычка держать чувства при себе редко бывает «просто так» — за ней почти всегда стоит глубинный страх. В беседе с «Радио 1» эксперт назвала три основных страха, которые заставляют людей зажимать эмоции.

Первый — страх «утонуть»: человек боится, что если даст волю слезам или гневу, процесс станет необратимым. Однако психофизиология, по словам Кардиакос, говорит обратное: подавление лишь усиливает эмоцию, а выражение снижает её интенсивность.

Второй страх — стать токсичным или слабым в глазах окружающих. Многие опасаются, что их перестанут уважать и сочтут нытиками, поэтому зажимают даже нормальную печаль и усталость. Третий — страх осуждения из детства: если за слёзы или злость стыдили, во взрослом возрасте это превращается в убеждение «если я покажу настоящие чувства, меня не примут».

Психолог подчеркнула, что когда человек не выражает эмоции, возникают хроническая тревога, апатия, приступы необъяснимой раздражительности, а также телесные проявления — мышечные зажимы, головные боли, проблемы с ЖКТ. В отношениях это ведёт к невозможности говорить о своих границах, накоплению обид и эмоциональной холодности.

«Безвыходных эмоций не бывает. Бывает безвыходность из-за того, что их не выразил вовремя», — резюмировала Кардиакос. Для здорового проявления чувств, добавила она, нужно сначала их заметить и осознать, затем идентифицировать и только потом выразить.

