На месте строительства аэропорта Архыз установили знак нулевого километра

Церемония закладки нулевого километра будущего аэропорта Архыз прошла на Кавказском инвестиционном форуме в режиме видеосвязи. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В мероприятии приняли участие вице-премьер Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Андрей Никитин, руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг и гендиректор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Новак заявил, что строительство аэропорта станет важным этапом развития туристической и транспортной инфраструктуры Северного Кавказа. По его словам, проект реализуется в формате концессии с привлечением частных инвестиций и должен снять существующие ограничения для дальнейшего развития курортных территорий.

Начать строительство аэропорта планируется во втором полугодии 2026 года, а завершить работы рассчитывают к 2029 году. Минтранс и Росавиация уже согласовали основные параметры объекта, включая длину взлётно-посадочной полосы, количество мест стоянок и пропускную способность терминала. Проект получил одобрение Главгосэкспертизы. Решетников отметил, что новая авиагавань повысит транспортную доступность региона, ускорит запуск туристических инвестпроектов, увеличит загрузку курортов и создаст новые рабочие места.

Никитин напомнил, что к 2030 году в России должны работать 241 аэропорт, включая 75 новых и модернизированных объектов. По его словам, Архыз станет первым аэропортом, построенным с нуля в Карачаево-Черкесии. Он должен улучшить доступ к курортам Архыз и Домбай, куда сейчас туристам приходится добираться несколько часов на автомобиле из Минеральных Вод. Проект предусматривает строительство взлётно-посадочной полосы длиной 3 километра, двух рулёжных дорожек, трёх телетрапов и командно-диспетчерского пункта. Пропускная способность аэропорта составит не менее тысячи пассажиров в час, а к 2032 году пассажиропоток может достичь 2 млн человек ежегодно.

Проектированием аэродромной инфраструктуры занимался институт «Аэропроект», подведомственный Росавиации. Расчётным типом самолёта для нового аэропорта выбран Airbus A321-200. Соглашение о строительстве подписали Карачаево-Черкесия и УК «Аэропорты Регионов» в рамках Кавказского инвестиционного форума. Проект будет реализован с использованием внебюджетных инвестиций и федеральных механизмов поддержки регионального развития.

Ранее на Кавказском инвестиционном форуме — 2026, который проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля, одной из тем стало развитие региональной экономики и инфраструктуры. Особое внимание на площадке уделяется вопросам развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса, а также повышению инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа.