«Посеять хаос и панику»: В Госдуме назвали причину атак ВСУ на Прикамье
Депутат Романов: ВСУ атакуют Прикамье, потому что не могут победить на фронте
Обложка © Telegram / Новости Перми и края
Депутат Госдумы Михаил Романов в беседе с Life.ru прокомментировал ситуацию с атакой БПЛА в Пермском крае. По его словам, удары по гражданским объектам в тыловых регионах свидетельствуют о неспособности киевского режима добиться перелома на линии боевого соприкосновения.
Враг бьёт по мирным объектам потому, что не удаётся добиться успехов на фронте. И делает это, чтобы посеять панику и хаос внутри нашей страны. Они направляют дроны на мирные объекты, на мирные города. Это террористы, которые уничтожают мирных жителей — так же, как они уничтожали мирных жителей у себя, а также на территории ДНР и ЛНР.
Парламентарий заявил, что атаки направлены на гражданскую инфраструктуру и связаны с попытками оказать давление. По его словам, подобные действия не изменят ситуацию, а безопасность граждан остаётся приоритетом.
«Это террористы, которые уничтожают мирных жителей — так же, как они уничтожали мирных жителей у себя, а также на территории ДНР и ЛНР. Собственно, из-за этого президент России и принял решение о проведении СВО— чтобы защитить мирных граждан. Поэтому враг, без сомнения, будет разбит, и Победа будет за нами», — резюмировал Романов.
Напомним, что в Прикамье была зафиксирована попытка атаки беспилотника на одну из промышленных площадок региона. Инцидент произошёл утром, когда вражеский дрон попытался нанести удар по объекту, однако серьёзных последствий удалось избежать. Пострадавших и значительных разрушений в результате инцидента нет. Учебные заведения региона перевели в дистанционный формат обучения.
