Вузы и школы Перми переходят на дистант из-за угрозы атаки БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry
В Перми обстановка резко осложнилась из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с потенциальной опасностью руководство местных образовательных учреждений начало экстренно отменять занятия.
Учащихся вузов оперативно переводят на дистанционный формат работы до тех пор, пока не будет снят особый режим. Ситуация в школах ещё более напряженная: в ряде учебных заведений ребят вынужденно размещают в коридорах и спортзалах, подальше от окон, согласно протоколам безопасности, передаёт Ural Mash.
Городские улицы наполнил вой сирен, предупреждающих об опасности. Местные жители делятся в соцсетях информацией о том, что с раннего утра слышат громкие звуки, напоминающие взрывы.
Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Власти и экстренные службы призывают население сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.
Пока неясно, как долго продлится режим повышенной готовности. Дальнейшие решения об открытии школ и университетов будут приниматься исходя из развития оперативной обстановки в регионе.
Ранее Life.ru показывал, как небо над Пермью заволокло чёрным дымом после атаки дрона. Напомним, в Пермском округе на промобъекте произошло ЧП. После атаки дрона там начался пожар. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что рабочих оперативно эвакуировали. Сегодня город снова атакуют БПЛА.
