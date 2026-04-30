Друзь рискует лишиться статуса магистра «Что? Где? Когда?» из‑за хрустальной совы

Телеведущий Александр Друзь оказался на грани лишения статуса магистра программы «Что? Где? Когда?». Причина — хрустальная сова, случайно промелькнувшая на частном корпоративе.

За такие «отсылки» к знаменитому бренду Друзь уже получил жёлтую карточку: штраф и выговор. Однажды он провёл выездную игру с полным воссозданием атмосферы, но гости выложили видео в соцсети, чем «спалили» ведущего. Санкция превысила гонорар.

Теперь маэстро вынужден хитрить. Базовый гонорар в 480 тысяч рублей приносит «интеллектуальную игру с ведущим Александром Друзем» — те же два часа с вопросами и ответами, но без волчка, чёрного ящика и совы. Формально нарушений нет.

Если же заказчик хочет максимального погружения, то обязан договориться с правообладателями. Цены кусаются: 1,1 миллиона за атмосферу со столиком и атрибутикой; 2,2 миллиона за полноценный выездной продакшен, а за игру в том самом чёрном доме на Тверской просят от трёх миллионов.

Права на бренд «ЧГК» принадлежат Наталье Стеценко. Использовать их без лицензии нельзя. За порядком следят специальные люди: сканируют соцсети гостей, сторис и отметки. Любой намёк на волчок или сову ведёт к разрыву контракта и огромным штрафам.

Сам Друзь заявил Mash, что строго следит за регламентом. С 2017 года правила ужесточились, и если на мероприятии просто отвечают на вопросы — это бюджетный вариант, если с атрибутикой — извините, платите. Он рискует расстаться с креслом ведущего, если опоздает с оплатой штрафа. Так что теперь каждую игру предваряет тщательная проверка площадки и реквизита: никаких «намёков» на оригинал.

