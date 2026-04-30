Ученые узнали, как кукушки выкручиваются, чтобы подбросить яйцо

Обыкновенные кукушки известны своим паразитизмом: они подбрасывают потомство в чужие гнезда, выбирая более ста различных видов пернатых. Однако часть хозяев обустраивает дома в закрытых полостях, куда крупной птице пробраться совсем не просто. Долгое время оставалось загадкой, каким образом эти «кукушата» попадают в такие укрытия. Это доказало исследование, опубликованное в журнале Animal Behaviour.

Группа орнитологов решила прояснить ситуацию, установив автоматические камеры в местах обитания горихвосток. В течение четырех сезонов исследователям удалось зафиксировать 63 случая, когда нарушительницы пытались оставить кладку в чужом жилище.

Наблюдения показали, что существует два основных метода действий. В первом варианте особь полностью залетает внутрь дуплянки, что считается более надежным и эффективным способом. Однако такое поведение несет серьезную угрозу: пернатая гостья может попросту застрять в узком проходе.

Альтернативная тактика предполагает, что захватчица садится прямо на входное отверстие, не проникая вглубь строения. Она откладывает яйцо, направляя его внутрь, оставаясь при этом снаружи. Хотя данный прием менее результативен, он позволяет избежать физической ловушки.

Анализ видеозаписей подтвердил, что кукушки часто предпочитают осторожность. Опасение застрять внутри вынуждает их чаще выбирать первый, более безопасный вариант, несмотря на то что второй метод гарантирует лучший исход. Это демонстрирует умение птиц взвешивать риски в борьбе за выживание вида.

Ранее сообщалось, что паразиты способны влиять не только на здоровье животных, но и на их поведение, включая когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие большие синицы и их способность к обучению через подражание. В эксперименте птицам предлагали освоить новую пищевую задачу, наблюдая за действиями сородичей.